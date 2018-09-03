الرئيس الصيني: ندعم إفريقيا بـ"بناء الحزام والطريق"

انطلقت اليوم الاثنين في بكين أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي بحضور قادة وزعماء 51 دولة إفريقية بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

مباشر: الحفل الافتتاحي لقمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي لعام 2018. #FOCAC2018https://t.co/4Ai6WAxU5W — CGTN Arabic (@cgtnarabic) September 3, 2018

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمة ألقاها خلال الحوار رفيع المستوى بين قادة وممثلي الأعمال الصينيين والأفارقة، إن الصين تدعم الدول الإفريقية من خلال مشروع طريق الحرير الصيني "حزام واحد – طريق واحد"، الذي سيعود بالنفع المتبادل على الجانبين.

وأضاف شي أن "الصين تقف على أهبة الاستعداد لتعزيز التعاون الشامل مع الدول الإفريقية لبناء طريق للتنمية عالية الجودة، والتي ستتناسب مع ظروف المجتمع".

وتستضيف العاصمة الصينية المنتدى يومي الـ3 والـ4 من سبتمبر الجاري، وسيبحث المشاركون سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإفريقية والصين.

يتبع..

المصدر: وكالات