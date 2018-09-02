 
مباشر
عاجل
النصر وسائرون والحكمة والوطنية تعلن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد

صحيفة: قطر تعتزم استثمار المزيد من المليارات في ألمانيا

مال وأعمال

صحيفة: قطر تعتزم استثمار المزيد من المليارات في ألمانيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqcz

نشرت صحيفة "هانديلسبلات" الألمانية تقريرا اليوم الأحد، قالت فيه، إن قطر بصدد الإعلان عن استثمارات كبيرة جديدة في اقتصاد ألمانيا.

وفي تقريرها نقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري علي العمادي قوله، إن الدوحة "تعتبر ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي وتتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير".

وأضاف العمادي أن السلطات القطرية تدرس حاليا عددا من المشاريع الاستثمارية، دون الكشف عن قيمتها.

وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر في الدوائر الدبلوماسية وقطاع الأعمال، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ينوي الإعلان عن تلك المشاريع التي تقدر قيمتها بعدة مليارات الدولارات، خلال مشاركته في أعمال المنتدى القطري الألماني التاسع للأعمال والاستثمار الذي سيعقد في برلين يومي 6 و7 من شهر سبتمبر، بحضور المستشارة أنغيلا ميركل.

وسبق أن اقتنت قطر أسهما في عدد من الشركات الألمانية الكبيرة مثل شركة "فولكسفاغين" لصناعة السيارات و"سيمنز" للصناعات الهندسية و"هوكتيف" للبناء و"سولار وورلد" للطاقة الشمسية ومصرف "دويتشه بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، بقيمة إجمالية 20 مليار دولار.

وقال العمادي إن قطر سعيدة باستثماراتها، مضيفا: "لدينا قدرة كبيرة على التحمل، ويمتد ذلك إلى جميع القطاعات".

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن سعي قطر إلى تنويع اقتصادها إلى ما وراء النفط والغاز، يتيح فرصا عديدة للشركات الألمانية. 

ورحب أوليفر هيرميس، رئيس الرابطة الألمانية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بالخطط الاستثمارية القطرية الجديدة، مؤكدا أن "المستثمرين من قطر يعتبرون معتمدين وحذرين وموجّهين نحو المشاريع طويلة الأمد والعائدات، خاصة بالمقارنة مع المستثمرين الأنجلوسكسونيين".

المصدر: handelsblatt.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مكالمة يلتسين وكلينتون.. كواليس التنازل لبوتين عن السلطة (فيديو)