صحيفة: قطر تعتزم استثمار المزيد من المليارات في ألمانيا

نشرت صحيفة "هانديلسبلات" الألمانية تقريرا اليوم الأحد، قالت فيه، إن قطر بصدد الإعلان عن استثمارات كبيرة جديدة في اقتصاد ألمانيا.

وفي تقريرها نقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري علي العمادي قوله، إن الدوحة "تعتبر ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي وتتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير".

وأضاف العمادي أن السلطات القطرية تدرس حاليا عددا من المشاريع الاستثمارية، دون الكشف عن قيمتها.

وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر في الدوائر الدبلوماسية وقطاع الأعمال، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ينوي الإعلان عن تلك المشاريع التي تقدر قيمتها بعدة مليارات الدولارات، خلال مشاركته في أعمال المنتدى القطري الألماني التاسع للأعمال والاستثمار الذي سيعقد في برلين يومي 6 و7 من شهر سبتمبر، بحضور المستشارة أنغيلا ميركل.

وسبق أن اقتنت قطر أسهما في عدد من الشركات الألمانية الكبيرة مثل شركة "فولكسفاغين" لصناعة السيارات و"سيمنز" للصناعات الهندسية و"هوكتيف" للبناء و"سولار وورلد" للطاقة الشمسية ومصرف "دويتشه بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، بقيمة إجمالية 20 مليار دولار.

وقال العمادي إن قطر سعيدة باستثماراتها، مضيفا: "لدينا قدرة كبيرة على التحمل، ويمتد ذلك إلى جميع القطاعات".

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن سعي قطر إلى تنويع اقتصادها إلى ما وراء النفط والغاز، يتيح فرصا عديدة للشركات الألمانية.

ورحب أوليفر هيرميس، رئيس الرابطة الألمانية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بالخطط الاستثمارية القطرية الجديدة، مؤكدا أن "المستثمرين من قطر يعتبرون معتمدين وحذرين وموجّهين نحو المشاريع طويلة الأمد والعائدات، خاصة بالمقارنة مع المستثمرين الأنجلوسكسونيين".

المصدر: handelsblatt.com