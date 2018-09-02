"مهر": طهران تلغي الدولار الأمريكي في المبادلات التجارية مع بغداد

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين طهران وبغداد، والاستعاضة عنها باليورو والريال الإيراني والدينار العراقي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن آل إسحاق قوله: "جرى إلغاء التعامل بالدولار بين إيران والعراق، وقسم من المبادلات بين المصدرين الإيرانيين مع التجار العراقيين، سيتم وفق مقايضة السلع أو بشكل توافقي".

وأضاف، "مع وجود 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين حكومتي طهران وبغداد، فإن حجم انتقال الأموال بين البلدين قليل جدا عن طريق المصارف".

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وأشار المصرفي الإيراني إلى العقبات التي تحول دون تأسيس مصرف مشترك بين البلدين، وقال: "حل القضايا المصرفية يجب أن يكون من الأولويات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، لأنه في أسوا الظروف لدينا تبادل تجاري مع العراق بقيمة 8 مليارات دولار".

واعتبر آل إسحاق، العراق ثاني أكبر شريك تجاري بعد الصين، مشيرا إلى أن معظم الصادرات الإيرانية إلى بكين تتكون من المنتجات البتروكيمياوية، في حين أن التجار الإيرانيين يصدرون للعراق مختلف المنتجات من معجون الطماطم إلى المواد الإنشائية مما يسهم بتوفير العديد من فرص العمل.

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وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن حكومته لا تتفاعل ولا تتعاطف مع العقوبات الاقتصادية ضد إيران وهي غير صحيحة، مؤكدا بالقول، إن "بغداد تلتزم بعدم التعامل بالدولار الأمريكي مع إيران، ولكنها لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على طهران.

المصدر: مهر + السومرية