مصر والصين توسعان تعاونها الاقتصادي

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينغ، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين، على هامش انطلاق أعمال المنتدى الإفريقي – الصيني في العاصمة بكين.

وتتعلق الاتفاقيات بالتعاون في مجالات الجودة الصناعية، وقيام الصين بمنح مصر قرضا إلى جانب التعاون في مشروعات الطاقة الإنتاجية والقطار الكهربائي الذي تنشئه القاهرة بخبرة صينية.

وتشمل كذلك منحة صينية لتصنيع القمر الاصطناعي المصري، واتفاقا إطاريا للمشروعات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم المبادرات التي يطرحها الرئيس السيسي.

ووقع الاتفاقيات عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، فيما وقعها عن الجانب الصيني عدد من الوزراء والمختصين.

من جانبه، أشاد الرئيس السيسي، خلال المباحثات مع نظيره الصيني، بدعم الصين للتنمية في مصر، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بتطور العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين.

ويشارك السيسي إلى جانب قادة وزعماء عدد من الدول في فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي، تحت عنوان "التعاون المربح للجانبين، التكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك للصين وإفريقيا".

ويعتبر المنتدى بمثابة قمة لتعميق العلاقات القوية، التي أسستها الصين مع دول القارة السمراء منذ إقامة المنتدى عام 2000.

المصدر: وكالات