تركيا ترفع أسعار الغاز والكهرباء

نقلت "رويترز" عن مصدرين تركيين مطلعين قولهما، إن أنقرة رفعت أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 14% للاستخدام الصناعي، و9 % للاستخدام المنزلي اعتبارا من اليوم السبت.

وقال المصدران في شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) للوكالة البريطانية، إن الشركة زادت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 % الشهر الماضي.

كما أفادت الجريدة الرسمية، بأن أسعار الكهرباء رفعت بنسب مماثلة للغاز مع ارتفاع التضخم بفعل أزمة العملة المتفاقمة، فقد رفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية، في بلد يعتمد بشكل شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة.

وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي، ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميغاوات.

المصدر: "رويترز"