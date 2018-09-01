طهران تتطلع لدور بارز في إعادة إعمار سوريا

اعتبر مدير مكتب منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن مشاركة بلاده في المعرض السوري الرابع لإعادة الإعمار، ستوفر الأرضية اللازمة لانخراط الشركات الإيرانية في إعادة إعمار سوريا.

وقال المدير العام للمكتب العربي الإفريقي في المنظمة فرزاد بيلتن، إن سوريا تعتبر شريكا اقتصاديا استراتيجيا لإيران، وتخطط منظمة تنمية التجارة لإيجاد أرضية لمشاركة الشركات الإيرانية في إعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والصناعية السورية.

وأضاف أن حضور الشركات الإيرانية في معرض إعادة الإعمار، الذي سيقام في دمشق في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، يمثل فرصة جيدة لإظهار قدرات بلاده في مجال الخدمات التقنية والهندسية، كما سيسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية لسوريا في مختلف الخدمات الصناعية والهندسية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن صادرات بلاده إلى سوريا آخذة في الازدياد في السنوات الأخيرة، موضحا أن سلع التصدير الرئيسية تشمل المواد الكيميائية والمكملات الصيدلانية ومواد البناء.

وبلغ حجم التجارة بين إيران وسوريا في السنوات التي سبقت صعود تنظيم "داعش" حوالي 545 مليون دولار، لكنه انخفض بعد ذلك وانحدر حتى العام الماضي إلى 185 مليون دولار.

المصدر: إرنا