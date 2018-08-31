أردوغان يؤكد ثبات الاقتصاد التركي
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ثبات اقتصاد بلاده، وأعلن أن الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب ضد أنقرة لن تؤتي أُكلها.
وقال الرئيس التركي في كلمة أمام مواطنيه في محافظة بالق أسير شمال غرب البلاد: "إذا كانت معهم دولاراتهم، فالله معنا".
#عاجل | #أردوغان: لن يتمكنوا (الغرب) من تركيع الشعب التركي عبر #الدولار— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 31, 2018
وأضاف أردوغان أن "الغرب لن يتمكن من تركيع الشعب التركي عبر الدولار، ولا يمكن للغرب أن يخيفنا عبر التهديد الاقتصادي".
كما وصف وكالات التصنيف الائتماني العالمية، قائلا إنهم "دجالون ومبتزون"، وحث الأتراك على عدم الاكتراث لتقييمات هذه الوكالات.
وجاءت التصريحات في وقت تعيش فيه العملة التركية ضغوطات، حيث خسرت، وفقا لحسابات "بلومبرغ"، نحو 44% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وتسارع هبوطها في الفترة الأخيرة بفعل الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول قضية القس الأمريكي الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب.
المصدر: وكالات