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"أمازون" تشارف على مناطحة "أبل" بتريليون دولار

مال وأعمال

Globallookpress
"أمازون" تسير على خطى "أبل" نحو التريليون دولار
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حقق عملاق التجزئة الأمريكي "أمازون" قفزة نوعية خلال السنوات الماضية، ويتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب له في 4 أشهر، حيث تفصله 24 مليار دولار فقط عن بلوغ قيمته السوقية التريليون دولار.

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وأغلق سهم "أمازون" تعاملات أمس الخميس عند 2002.38 دولار، بارتفاع نسبته 0.21%، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 976.64 مليار دولار، مقتربة بذلك من التريليون دولار، الذي بلغته "أبل" في وقت سابق من الشهر الجاري، لتكون أول شركة تسجل هذا المستوى في التاريخ.  

وجاء صعود السهم مدعوما بتقارير إيجابية من بنك "مورغان ستانلي"، الذي قال في رسالة لعملائه إن لديه ثقة بأن إيرادات "أمازون" التي تشهد نموا بوتيرة سريعة، ستسجل أرباحا أكثر من المتوقع.

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وارتفع سعر سهم "أمازون" من 376.69 دولار  مطلع 2014 إلى 2000 دولار، أي أن سعر السهم زاد بنحو 5 مرات، وهو ما أضاف 800 مليار دولار إلى قيمة "أمازون" السوقية.

ومع ارتفاع السهم قفزت ثروة جيف بيزوس مؤسس ومدير شركة "أمازون"، لتصل إلى 163.9 مليار دولار، حسب "فوربس".

المصدر: وكالات

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