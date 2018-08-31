الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

صعد سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت العملة الروسية في الآونة الأخيرة، بسبب فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو.

وجرى تداول العملة الروسية، بحلول الساعة 11:11 بتوقيت موسكو، عند 68.06 روبل للدولار، مقابل 68.27 روبل للدولار سجلتها عند إغلاق الجلسة السابقة.

أما مقابل العملة الأوروبية الموحدة، فقد سجلت العملة الروسية 79.43 روبل لليورو، مقابل 79.63 روبل لليورو بلغتها في نهاية تعملات أمس الخميس.

وفي بورصة موسكو، سجل مؤشراها تراجعا في مستهل التعاملات، على خطى الأسواق العالمية، وانخفض المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.45% إلى 1070 نقطة.

كذلك تراجع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.79% إلى 2312.41 نقطة.

المصدر: وكالات