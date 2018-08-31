إجراء تركي جديد لإنقاذ الليرة

أصدرت الرئاسة التركية صباح اليوم الجمعة، قرارا يقضي بخفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وزيادتها على الودائع بالعملات الأجنبية، بهدف زيادة الإقبال على العملة التركية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن القرار الجديد ينص على خفض الضريبة على الودائع المقومة بالعملة التركية، على أن يتم إعفاء الودائع التام من الضريبة إذا تجاوز أجل ادخارها عاما واحدا.

Bloomberg

وخسرت العملة التركية، وفقا لحسابات "بلومبرغ"، نحو 44% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وتسارع هبوطها في الفترة الأخيرة بفعل الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول قضية القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب.

وفي الأسواق، عوضت العملة التركية صباح اليوم الجمعة بعض خسائرها، حيث ارتفع سعر صرفها بحلول الساعة 10:51 بالتوقيت المحلي بنسبة 1.03% ليبلغ 6.58 ليرة للدولار.

المصدر: وكالات