"إيني" تعلن عن كشف حقل غاز جديد في مصر

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز "شرق الأبيض"، الواقعة في الصحراء الغربية.

وقالت "إيني" في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن الحقل الجديد يقع في منطقة جنوب فارميد للتنقيب الواقعة شمال امتياز مليحة، ويصل عمق البئر إلى 17 ألف قدم مكعبة.

ووفقا لبيان الشركة الإيطالية، فإن حقل فارميد، ينتج 25 مليون قدم مكعبة بشكل تجريبي، وهو ما اعتبرته "إيني" تأكيدا لإمكانات واعدة في امتياز شرق الأبيض.

وأضافت الشركة أنها بدأت الدراسات لتطوير احتياطيات الغاز في الحقل الجديد، بالإضافة إلى احتياطي امتياز مليحة، لزيادة الاحتياطي المحلي لمصر من الغاز.

وقالت إنها تنتج 55 ألف برميل من النفط المكافئ في اليوم من الحقول التي تستثمرها في الصحراء الغربية، وذلك من خلال شركة "عجيبة"، التي تمتلكها مناصفة مع الهيئة العامة المصرية للبترول، وتمتلك :عجيبة" 100% من حق امتياز شرق الأبيض.

يشار إلى أن "إيني" تنشط في مصر منذ عام 1954، من خلال شركة "إيوك" وهي منتج رئيسي للنفط والغاز في مصر، بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالات