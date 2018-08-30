ترامب يمنح إعفاءات مشروطة من الرسوم لألومنيوم وصلب بعض الدول

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع مراسيم تسمح بإعفاءات مشروطة من رسوم استيراد الصلب والألومنيوم من بعض الدول.

وبذلك تأذن إدارة ترامب، الذي فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم في مارس الماضي، بإعفاء الصلب من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين، والألومنيوم الأرجنتيني من رسوم الاستيراد.

وورد في بيان عن وزارة التجارة الأمريكية أن "الشركات في الولايات المتحدة بوسعها التقدم للحصول على استثناءات من الرسوم بشرط وجود عجز في سوق الصلب والألومنيوم الأمريكي"، أي عندما تكون الشركات الأمريكية غير قادرة على تأمين متطلبات السوق من المادتين.

وكان الرئيس ترامب، متذرعا ببواعث قلق بخصوص الأمن القومي، قد فرض رسوما نسبتها 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم.

وشملت الرسوم واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ودخلت حيز التنفيذ في مطلع يونيو بعد أن شملت روسيا والصين.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في مايو الماضي، إنه تم التوصل إلى ترتيبات مع بعض الدول لعدم فرض رسوم على نسبة معينة من صادراتها من المعدنين إلى الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"