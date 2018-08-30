روسيا أكبر المستثمرين في الاقتصاد الأوكراني

أظهرت بيانات رسمية أوكرانية أن روسيا تصدرت في النصف الأول من العام الجاري قائمة الدول المستثمرة في أوكرانيا، واستحوذت الاستثمارات الروسية على 35% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت هيئة الإحصاء الأوكرانية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الأوكراني بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1.259 مليار دولار، منها 436 مليون دولار هي استثمارات قادمة من روسيا.

وجاءت قبرص في المرتبة الثانية بعد روسيا باستثمارات بلغت خلال الفترة المذكورة 219 مليون دولار، تليها هولندا بـ207.7 مليون، والنمسا بـ58.7 مليون، وبولندا بـ54.1 مليون وفرنسا بـ46.9 مليون والمملكة المتحدة بـ43.4 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن قطاع التأمين والمصارف استحوذ على الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث بلغت حصته 59.6% من إجمالي الاستثمارات، أما تجارة الجملة والتجزئة فبلغت حصتها 9.6%، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 8.2%.

كذلك أظهرت البيانات أن التبادل التجاري بين روسيا وأوكرانيا صعد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 28.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 5.838 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"