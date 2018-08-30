عشائر سورية تدعم الليرة التركية

ذكرت وكالة "الأناضول"، أن ممثلي 10 عشائر سورية، قاموا بتحويل مبلغ 500 ألف دولار إلى الليرة التركية دعما لليرة، التي تشهد تراجعا في ظل الخلاف بين أنقرة وواشنطن.

ونقلت الوكالة التركية، عن مراسلها، أن رجل الأعمال السوري، الشيخ أمين العساني، نيابة عن ممثلي بقية العشائر، قام بتحويل المبلغ في أحد فروع "بنك زراعات" في قضاء "ريحانلي" بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وكالة "الأناضول"

وخلال حديثه للصحفيين، قال العساني، إنهم سيستخدمون الليرة التركية في تجارتهم، وإنهم سيواصلون تحويل أموالهم من الدولار إلى الليرة التركية.

وكالة "الأناضول"

يذكر أن العملة التركية خسرت نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.

وكالة "الأناضول"

وفي الأسواق، تراجع سعر صرف العملة التركية اليوم الخميس ليبلغ بحلول الساعة 09:51 بتوقيت موسكو 6.5244 ليرة لكل دولار، بانخفاض نسبته 0.86%، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: وكالات