بالأرقام.. قفزة سياحية كبيرة في مصر

قال مسؤول حكومي، اليوم الأربعاء، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 77% في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41%.

وأضاف المسؤول أن أعداد السياح الوافدين خلال الستة شهور الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح في فترة المقارنة.

وأشار إلى أن الإيرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77 بالمئة مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام.

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ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عقب تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها.

المصدر: رويترز