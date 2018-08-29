جاويش أوغلو يدعو لاستئناف المفاوضات حول الاتحاد الجمركي مع بروكسل

دعا وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو إلى استئناف المفاوضات حول الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الانضمام إلى الاتحاد لا يزال من أولويات بلاده.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أعقاب اجتماع المجموعة الخاصة بالإصلاحات في إطار عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إن "العضوية في الاتحاد الأوروبي كانت دائما من أولوياتنا، وهي لا تزال من الأولويات بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي".

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وتابع: "سنستأنف المفاوضات حول الاتحاد الجمركي الجديد والتأشيرات ونواصل العمل على المعايير الستة (للإعفاء من التأشيرات)، ونريد أن نرى رد فعل الاتحاد الأوروبي على جهودنا، ونعارض وضع عراقيل بدوافع سياسية. ونتوقع مزيدا من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي".

وجدير بالذكر أن المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت في عام 2005، لكنها تعثرت عدة مرات، كانت آخرها منذ يوليو عام 2017 في ظل الخلافات بين بروكسل وأنقرة وانتقادات الاتحاد الأوروبي للسياسات التركية.

المصدر: وكالات