لافروف يكشف تفاصيل تطور العلاقات الاقتصادية الروسية السعودية

أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بالزخم الذي شهدته العلاقات بين موسكو والرياض، منذ زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا العام الماضي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الروسية مع نظيره السعودي، عادل الجبير إن "علاقاتنا الثنائية تتطور بوتيرة سريعة في جميع المجالات، وتنسيقنا وتبادل وجهات النظر في جميع الاتجاهات بشأن القضايا الدولية والإقليمية، عند مستوى جيد للغاية".

وأضاف الوزير الروسي أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والصندوق السيادي السعودي ينفذان مشروعات مشتركة في عدة مجالات بملياري دولار، تضاف إلى مشروعات مشتركة بين "أرامكو" السعودية وشركات طاقة روسية منها "غازبروم".

يتبع..