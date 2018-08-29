لافروف يكشف تفاصيل تطور العلاقات الاقتصادية الروسية السعودية

أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بالزخم الذي شهدته العلاقات بين موسكو والرياض، منذ زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا العام الماضي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الروسية مع نظيره السعودي، عادل الجبير إن "علاقاتنا الثنائية تتطور بوتيرة سريعة في جميع المجالات، وتنسيقنا يشمل تبادل وجهات النظر في جميع الاتجاهات بشأن القضايا الدولية والإقليمية، عند مستوى جيد للغاية".

وأضاف أنه اتفق اليوم مع نظيره السعودي على تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في أكتوبر الماضي.

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وعن الإنجازات، أشار لافروف إلى أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والصندوق السيادي السعودي ينفذان مشروعات مشتركة في عدة مجالات بقيمة ملياري دولار، وتضاف إلى تعاون مكثف يجري بين شركة الطاقة السعودية "أرامكو" وشركات روسية منها "غازبروم" و"نوفاتيك".

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، قال لافروف إن التجارة شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث تضاعفت العام الماضي، وزادت بنسبة 76% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

يذكر أن زيارة العاهل السعودي إلى موسكو توجت بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها التوقيع على خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ومذكرات لتأسيس صناديق بقيمة مليار دولار لاستثمارها في مشاريع في مجالات عدة، وخاصة التكنولوجيا والطاقة.

المصدر: وكلات روسية