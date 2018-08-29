الطاقة الدولية تتوقع شحا في المعروض بأسواق النفط

توقع مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن تشهد أسواق النفط العالمية شحا في المعروض قرب نهاية العام الجاري، بسبب قوة الطلب والضبابية بشأن الإمدادات في بعض الدول منتجة الخام.

وأبلغ بيرول وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، قائلا "بالتأكيد هناك بعض المخاوف من أن أسواق النفط قد تشهد شحا في المعروض قرب نهاية هذا العام، لذلك يجب أن تكون الدول الكبرى المستوردة كالهند وغيرها مستعدة لذلك".

وأوضح أن الأسواق قد تشهد شحا بسبب "النمو القوي جدا في الطلب، وهناك مشكلة كبرى وهي أن إنتاج فنزويلا ينكمش".

وأشار بيرول إلى أن إنتاج فنزويلا هبط إلى النصف في العامين الأخيرين، مضيفا أن هناك "هشاشة في الإنتاج" أيضا بدول بعضها في الشرق الأوسط.

وفي الأسواق، انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بأنباء عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية، لكن انكماش صادرات إيران في ظل العقوبات الأمريكية حال دون مزيد من هبوط الأسعار في السوق.

المصدر: "رويترز"