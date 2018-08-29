كم من المال يدخل رصيدك في كل ساعة؟ قارن مع هؤلاء!

حسب موقع "Business Insider" مقدار الأموال التي تدخل جيوب أشهر نجوم الفن والأعمال وأصحاب المليارات، استنادا إلى معلومات دخول هؤلاء المنشورة في مجلة " Forbes " المتخصصة.

التصنيف الخاص بمداخيل أهل الفن تزعمه الممثل جورج كلوني، بدخل يبلغ 27283 دولارا في كل ساعة، تليه في المرتبة الثانية الفنانة ونجمة العروض كايلي جينر، بدخل يبلغ 19006 دولارات في الساعة.

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أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الممثل دوين جونسون، براتب يبلغ 14155 في كل ساعة، تليه الممثلة ومقدمة البرامج إلين ديجينيرز، بدخل يبلغ 9988 دولارا في الساعة، يليها لاعب كرة السلة ليبرون ديجينيرز بميلغ مقداره 9760 في كل ساعة، فالمطربة تايلور سويفت بمرتب يبلغ 9132 دولارا في الساعة، والمطربة بيونسيه بدخل يبلغ 6849 دولارا في كل ساعة.

وفي تصنيف أصحاب المليارات، تصدر رئيس شركة أمازون جيف بيزوس القائمة بتفوق ساحق إذ يتقاضى الرجل 8854744 دولارا في كل ساعة، يليه في المرتبة الثانية مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بمؤشر يبلغ 1712328 دولارا .

المصدر: نوفوستي