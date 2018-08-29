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الليرة التركية تواصل نزيفها!

مال وأعمال

الليرة التركية تواصل نزيفها!
Globallookpress
الليرة التركية تواصل نزيفها!
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واصلت الليرة التركية تراجعها، اليوم الأربعاء، في ظل الضبابية، التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين تركيا والولايات المتحدة.

وجرى تداول العملة التركية عند 6.3618 ليرة للدولار بحلول الساعة 07:16 بتوقيت موسكو، مقارنة مع 6.2625 ليرة للدولار سجلتها في إغلاق يوم الثلاثاء.

وخسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.

المصدر: "رويترز"

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