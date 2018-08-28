هل ستقدم ألمانيا مساعدة لتركيا وسط أزمة الليرة؟

تداولت وسائل إعلام غربية تقارير متضاربة، تناولت مسألة تقديم ألمانيا مساعدات مالية عاجلة لتركيا في ظل الأزمة التي تواجهها أنقرة في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول في الحكومة الألمانية قوله إن المستشارة أنغيلا ميركل طلبت من الوزراء دراسة مقترحات بشأن مساعدة تركيا.

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وفي الوقت ذاته أشار المسؤول إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص بعد، وأن الحديث لا يدور عن مساعدات مالية مباشرة.

كما ذكرت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن ألمانيا تدرس تقديم مساعدة لتركيا.

من جهة أخرى، نفى مسؤول ألماني آخر في حديث لوكالة "رويترز" وجود أي خطط لمساعدة تركيا. وقال إن "موقفنا لم يتغير" في إشارة إلى التعليقات السابقة للحكومة الألمانية الصادرة يوم 20 أغسطس، والتي جاء فيها أن برلين لا تنوي تقديم أي مساعدة لأنقرة حتى الآن.

وتواجه تركيا في الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية وهبوطا حادا لسعر صرف عملتها أمام الدولار، وذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة رسوما على صادرات الصلب التركية بالإضافة إلى العقوبات على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا.

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وقامت وكالتا "ستاندارد أند بورز" و"موديز" للتصنيف الائتماني بتخفيض درجة تركيا بالتصنيف.

ومن المقرر أن يجتمع وزير المالية التركي بيرات ألبيرق مع نظيره الألماني يوم 20 سبتمبر المقبل لمناقشة التعاون الاقتصادي في ظل الرسوم الأمريكية، التي تعاني منها الدول الأوروبية هي الأخرى. وذلك بعد أن اتفق ألبيرق على تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا خلال زيارته لباريس يوم أمس الاثنين.

المصدر: وكالات