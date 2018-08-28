مسؤول سعودي يستبعد قدرة إيران على إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب

استبعد مستشار في وزارة الطاقة السعودية أن توقف العقوبات الأمريكية صادرات النفط الإيراني بشكل كامل، مضيفا أن طهران لن تتمكن من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب ولا حتى جزئيا.

وقال مستشار في وزارة الطاقة السعودية، إبراهيم المهنا، خلال مؤتمر نفطي في النرويج اليوم الثلاثاء، إن إيران ستكون أول الخاسرين من أي تحرك لإغلاق هذه الطرق الملاحية الرئيسية، وإن أي إجراء من هذا النوع سيتسبب في مزيد من العقوبات على طهران.

وأضاف المهنا قائلا: "كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز ضخمة جدا مقدرا حجمها بما يتجاوز 18 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل ثلثي تجارة النفط البحرية في العالم مما يعني أن منع مرور النفط من هناك سيتسبب في نقص حاد في الخام وصعود صاروخي في الأسعار".

وتساءل "هل إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب بشكل كامل أو حتى جزئي، أو لديها الرغبة في ذلك؟ الإجابة هي لا، بل ولا كبيرة حقا... العقوبات الحالية من غير المرجح أن توقف صادرات إيران بشكل كامل".

وكانت إيران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز، في حال لم تتمكن من بيع نفطها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وانسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو الماضي من اتفاق كان قد أبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى لرفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها النووي.

وأعلنت إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، دخلت حزمة منها حيز التنفيذ الشهر الجاري، على أن تطبق الحزمة الأكثر صرامة في نوفمبر.

المصدر: "رويترز"