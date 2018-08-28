الحكومة المصرية تخصص ميزانية ضخمة لتنمية سيناء

أفادت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، بأن بلادها تنوي استثمار 15.4 مليار دولار في شبه جزيرة سيناء حتى عام 2022 لإنشاء مزارع سمكية وتنفيذ مشروعات زراعية وصحية وشق طرق.

وأضافت السعيد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن من أهم المشروعات المزمع إنشاؤها مزارع سمكية على مساحة تتجاوز الـ15 ألف فدان بمنطقة قناة السويس، فضلا عن إنشاء بحيرة طبيعية هناك، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروعات تشمل أيضا إنشاء عدد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15 منشأة، نفذ منها 9 مستشفيات. ولم تخض الوزيرة المصرية في تفاصيل حول مصادر تمويل تلك المشروعات في سيناء.

المصدر: "رويترز"