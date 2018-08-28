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انخفاض الريال بعد جلسة مساءلة روحاني في البرلمان

مال وأعمال

انخفاض الريال بعد جلسة مساءلة روحاني في البرلمان
AFP KARIM SAHIB
انخفاض الريال بعد جلسة مساءلة روحاني في البرلمان
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تراجع سعر صرف الريال الإيراني، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة مساءلة الرئيس الإيراني حسن روحاني في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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وذكر مراسلنا أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية بلغ في طهران ظهر اليوم الثلاثاء 11100 ريال إيراني، بعدما كان عند 10750 ريالا أمس الاثنين، وفقا لمعطيات موقع "Bonbast.com"، الذي يتابع السوق غير الرسمية في إيران.

ودافع الرئيس الإيراني في جلسة مساءلة أمام البرلمان اليوم، عن إدارة حكومته وربط المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بإعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران، وأشار إلى أن انهيار العملة الوطنية كان لأسباب خارجية، سياسية ونفسية، لا اقتصادية داخلية.

المصدر: وكالات 

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