تغريم شركة أمريكية في قضية فساد مرتبطة بليبيا

ذكرت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة أمريكية لإدارة الأصول تدعى "ليغ ميسن" يقضي بأن تدفع 34 مليون دولار لوقف ملاحقات فساد مرتبطة بليبيا.

وقالت الهيئة إن الشركة الأمريكية دفعت في الفترة ما بين 2004 و2010 رشاو إلى مسؤولين في مؤسسات مالية حكومية ليبية لكسب عقود اسثمارية عن طريق وسيط، دفع له مصرف "سوسييتيه جنرال" حوالي 26 مليون دولار.

وكشف عن أن المصرف الفرنسي كان يدفع عمولة تتراوح بين 1.3% و3% من قيمة المبالغ المستثمرة من قبل هذه المؤسسات الليبية في حساب للوسيط، في بنما.

وكانت الشركة الأمريكية وافقت في يونيو الماضي على دفع غرامة قدرها 32.6 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية في إطار هذه القضية. وفرض عليها دفع 31.6 مليون أخرى إلى هيئات ثانية في البلاد.

أما المصرف الفرنسي "سوسييتيه جنرال" فقد وافق من جهته في يونيو على دفع 585 مليون دولار إلى النيابة المالية الوطنية في فرنسا ولوزارة العدل الأمريكية عن أعمال فساد في ليبيا.

وكانت الشركة الأمريكية ملاحقة بموجب قانون مكافحة ممارسات الفساد في الخارج، الذي يسمح بملاحقة أي شخص أو شركة أو مؤسسة ممثلة في الولايات المتحدة لوقائع فساد، حتى إذا لم تكن قد ارتكبت على الأراضي الأمريكية.

المصدر: "أ ف ب"