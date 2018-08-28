"تويوتا" تضخ نصف مليار دولار في "أوبر"

كشف عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" عن خطة لاستثمار نصف مليار دولار في شركة "أوبر" لخدمات النقل بسيارات الأجرة، وذلك في إطار شراكة تهدف لإنتاج سيارات ذاتية القيادة.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن الشراكة الجديدة تعزز التعاون بين الشركتين في محاولة اللحاق بركب المنافسين في سوق السيارات ذاتية القيادة.

وتهدف الشراكة إلى استخدام تكنولوجيا الشركتين لإنتاج سيارات "تويوتا" مزودة بتقنية ذاتية القيادة، لتستخدم بحلول 2021 في خدمات شبكة "أوبر".

ورفع هذا الاستثمار من قيمة شركة "أوبر" إلى 72 مليار دولار، رغم خسائر بنحو 4.5 مليار دولار كانت الشركة الأمريكية قد تعرضت لها في عام 2017.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تويوتا"، شيجيكي توموياما، إن "هذا الاستثمار يمثل علامة بارزة في تحولنا إلى شركة نقل، حيث نساعد في تأمين مسار آمن لتطوير خدمات النقل بالسيارات".

المصدر: "ذا غارديان"