سرية الحسابات المصرفية تسبب أزمة في مصر

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية، بعد رفض محافظ البنك المركزي مقترح المصلحة بتعديل تشريع يسمح بالكشف عن سرية حسابات بنكية.

وقال سامي، في بيان رسمي، الأحد، إن سرية الحسابات المصرفية ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي.

وأشار سامي إلى أن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن "تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح" وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.

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وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد نفى إمكانية السماح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في البلاد، بهدف الحد من حالات التهرب الضريبي.

وقال محافظ البنك المركزي لوكالة "رويترز"، أمس الأحد إن "البنك المركزي لن يسمح بذلك"، وجاء هذا بعدما قالت مصلحة الضرائب إنها تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وزادت الإيرادات الضريبية لمصر بنسبة 36% إلى 628 مليار جنيه ما يعادل 35.18 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018، التي انتهت في 30 يونيو.

المصدر: وسائل إعلام مصرية