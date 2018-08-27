بورصة موسكو تصعد متجاهلة العقوبات الأمريكية

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الاثنين، على خطى المؤشرات الأوروبية، رغم دخول حزمة من العقوبات الأمريكية على روسيا اليوم حيز التنفيذ.

وارتفع المؤشر"MICEX" للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.94% إلى 2301.26 نقطة، فيما صعد المؤشر"RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.53% 1080.73 نقطة.

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم بعدما ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كلمة داعمة للسوق، حيث ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2%.

وجاء ارتفاع المؤشرات الروسية رغم دخول العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بذريعة استخدامها المزعوم لأسلحة كيميائية بمدينة سالزبوري البريطانية، حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وتحظر العقوبات توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج لروسيا، كما أنه سيتم "رفض منح أي قرض أو ضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر" من قبل أي مؤسسة أمريكية. وتحظر العقوبات على جميع المؤسسات الأمريكية تقديم "أي قروض وضمانات ائتمانية ودعم مالي آخر".

المصدر: وكالات