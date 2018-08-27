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الليرة التركية تهبط مع إعادة فتح الأسواق وتسليط الأنظار على الخلاف مع واشنطن

مال وأعمال

الليرة التركية تهبط مع إعادة فتح الأسواق وتسليط الأنظار على الخلاف مع واشنطن
Reuters
الليرة التركية تهبط مع إعادة فتح الأسواق والأنظار على الخلاف مع واشنطن
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انحفضت الليرة التركية، اليوم الاثنين، مع استئناف التداول في الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعا، وسط تركيز المستثمرين على الخلاف بين أنقرة وواشنطن.

وارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.74% إلى 6.1704 ليرة تركية، مقارنة مع ست ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة.

وتراجعت العملة التركية منذ مطلع العام الجاري بنحو 39%، ويرجع ذلك بشكل أساسي للعقوبات الأمريكية ضد أنقرة بسبب قضية القس الأمريكي، آندرو برونسون، المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب، إضافة لتنامي قلق المستثمرين من نفوذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على السياسة النقدية.

المصدر: "رويترز"

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