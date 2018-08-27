أردوغان وماي يبحثان العلاقات العلاقات الاقتصادية

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

كما تبادل الجانبان خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول القضايا الراهنة الدولية والإقليمية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن قناة "سي إن إن ترك".

#عاجل | الرئيس التركي يتبادل مع رئيسة وزراء بريطانيا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة والإقليمية في اتصال هاتفي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 27, 2018

واتفق الزعيمان على ضرورة عقد اجتماع بين وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، ونظيره البريطاني في أقرب وقت ممكن، لتحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وعن التبادل التجاري بين تركيا والمملكة المتحدة، يظهر من بيانات موقع "ITC Trade" أن التجارة بين البلدين تجاوزت العام الماضي مستوى الـ16 مليار دولار، منها 9.6 مليار دولار هي صادرات تركيا إلى بريطانيا مقابل واردات بقيمة 6.5 مليار دولار.

المصدر: وكالات