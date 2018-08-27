محادثات اندماج بين مصرفي "بروة" و"قطر الدولي"

تحدث تقرير لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية نشرته، أمس الأحد، عن محادثات اندماج تجري بين مصرفي "بروة" و"قطر الدولي" لتشكيل كيان مصرفي واحد سيعد سادس أكبر المصارف في قطر.

ورجحت "بلومبرغ"، أن يعلن مصرفا "بروة" و"قطر الدولي" خلال الأسبوع الجاري عن خطة اندماج وتشكيل أحد أكبر المؤسسات المالية في دولة قطر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها لخصوصية الموضوع أن المحادثات بين المصرفين القطريين في مرحلة متقدمة، ورغم ذلك فإن عملية الاندماج من الممكن أن تفشل أو يتم تأجيلها.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن نجاح المفاوضات بين "بروة" و"قطر الدولي" من شأنه أن ينقذ صفقة دمج 3 مصارف قطرية، وهي "بروة" و"قطر الدولي" و"الريان"، كان قد تم الإعلان عن فشلها في يونيو الماضي بسبب خلافات بشأن الأسعار بين مساهمي هذه المصارف، ومن بينهم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وهو رئيس مجلس إدارة "بنك قطر الدولي".

وكان من شأن الاندماج بين المصارف الثلاثة أن يخلق أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في قطر وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط، بأصول تتجاوز قيمتها 178 مليار ريال (حوالي 49 مليار دولار).

وذكرت "بلومبرغ" أن الاندماج الجديد بين "بروة" و"قطر الدولي" في حال نجاحه سيؤدي إلى إنشاء مؤسسة إقراض بأصول تبلغ قيمتها نحو 82 مليار ريال ولتصبح سادس أكبر مصرف في قطر.

يشار إلى أن قطر، التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، لديها 20 مصرفا دوليا ومحليا تتنافس فيما بينها في السوق، ويصنف بنك "قطر الوطني" كأكبر مقرض في الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم أصوله نحو 232 مليار دولار.

المصدر: "بلومبرغ"