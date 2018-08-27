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البحرين تطرح في 2019 مناقصة مترو أنفاق

مال وأعمال

البحرين تطرح في 2019 مناقصة مترو أنفاق
Reuters
المنامة
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تعتزم مملكة البحرين طرح مشروع لإنشاء شبكة مترو أنفاق عبر مناقصة عالمية، في الربع الأخير من العام القادم.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين نقلا عن مسؤول بوزارة المواصلات، حيث قدر المسؤول تكلفة المشروع ما بين مليار وملياري دولار.

وقال عبد الرحمن الجناحي مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية، إن الحكومة قد تسعى للحصول على استثمارات خاصة لتمويل هذا المشروع جزئيا.

المصدر: "رويترز"

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