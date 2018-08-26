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العراق ينتظر ردا سعوديا على مقترحات للتعاون في مجال الكهرباء

مال وأعمال

العراق ينتظر ردا سعوديا على مقترحات للتعاون في مجال الكهرباء
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، إنها تنتظر ردا من الجانب السعودي على مجموعة مقترحات بشأن الطاقة الكهربائية كانت قد سلمتها الشهر الماضي إلى المسؤولين السعوديين.

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وأوضح المتحدث باسم الوزير محمد فتحي أن: "المقترحات تتعلق بمد خطوط لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين، وإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تكون قريبة على العراق".

كذلك، تشمل المقترحات استثمارات سعودية في مجال الطاقة داخل العراق، إضافة إلى الوقود المخصص للمحطات الكهربائية.

وأشار فتحي إلى أن: "الجانب العراقي بانتظار وصول الرد السعودي على المقترحات، كي يتم البدء بالخطوات الفعلية على أرض الواقع حال الموافقة".

وقام وفد فني عراقي، ضم مسؤولين كبار بوزارة الكهرباء، في 21 يوليو الماضي، بزيارة رسمية إلى الرياض، وأجرى لقاءات مع مسؤولين سعوديين بخصوص التعاون في مجال الطاقة الكهربائية.

وكان العراق يستورد الكهرباء من إيران للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة، لكن قررت طهران مؤخرا وقف مد بغداد بنحو 1.3 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية بسبب الاحتياجات الداخلية، كما قال الإيرانيون.

المصدر: الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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