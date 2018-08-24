مهندس مصري يستخلص آلاف الريالات من شركة سعودية

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة.

وصرفت الشركة راتب مهندس مصري متأخر منذ 14 شهرا، بلغ 268 ألفا و977 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و270 ألف جنيه مصري.

وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري المهندس بإحدى شركات المقاولات السعودية، وتضرر من عدم صرف راتبه منذ 14 شهرا.

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وقال سعفان أنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيهه بتقديم دعوى بالهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، لتأكيد مستحقاته من الشركة.

واستلم المهندس مستحقاته بصورة نقدية لإنتهاء إقامته النظامية، مرفقة بخطاب للسلطات المصرية بمطار القاهرة، لتبرير مصدر النقود التي معه والتي تتجاوز مليون و270 ألف جنيه مصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية