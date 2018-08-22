حكومة قبرص تعيد النظر في اتفاقية الغاز مع مصر

أكدت صحيفة "قبرص ميل"، أن مجلس الوزراء القبرصي شكل لجنة لإعادة التفاوض على اتفاقية الغاز مع مصر وفقا لأسعار الطاقة الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن مصر ستستورد الغاز المستخرج من حقل أفرودايت الذي تقدر احتياطاته به بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب.

وقال وزير الطاقة القبرصي جيورجوس لاكوتريبيس، إن أفضل خيار هو إيجاد حل مقبول مع الشركات الأجنبية التي تعمل في الحقل، حتى يتم تطوير احتياطاته في أقرب وقت، لأن هذه الخطوة من شأنها أن تعود بالنفع سواء من الناحية المالية أو الجيوسياسية.

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وتابع: "الحكومة تلقت رسالة نهاية العام الماضي من الشركات بأنها توصلت لاتفاق مبدئي مع شركة "شل" التي تدير محطة الغاز الطبيعي المسال في مصر، وقالت الشركات وقتها إنه بسبب انخفاض أسعار النفط لا يمكن تطبيق المشروع، وطلبوا مراجعة الأوضاع المالية في الاتفاقية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق التفاوض سيتكون من وزراء الطاقة والمالية وخبراء الشركة، وسيتم الانتهاء من هذه المفاوضات في أقرب وقت، نظرا لتغير الأسعار الدولية بشكل يومي، والتي تعافت مؤخرا من الانخفاض الكبير.

وأكد الوزير أنه "إذا تمت الأمور كما هو مخطط لها فإن الغاز الطبيعي سيبدأ في التدفق على مصر مطلع 2022".

المصدر: cyprus-mail + الدستور