البوليفار السيادي يثير قلق قطاع الأعمال الفنزويلي في أول يوم من طرحه

بدأ في فنزويلا اليوم تداول البوليفار السيادي، في مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة.

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وعشية انطلاق تداول البوليفار السيادي في فنزويلا، عبر مادورو على موقع "فيسبوك" عن ارتياحه لأن تداول العملة الجديدة سيعمل "بنسبة مئة في المئة".

وأضاف: "النظام المصرفي تصرّف كالأبطال"، مؤكدا على أن أوساط الأعمال ملزمة بالتقيد بالإجراءات الجديدة وإلا ستتعرض للمواجهة.

من جهته، قال كارلوس لارازابال رئيس نقابة أرباب العمل "فيديكاماراس" في مؤتمر صحفي إن هذه القرارات "ستؤدي إلى تفاقم اضطراب الاقتصاد".

وأضاف: "لا نعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطتها للإصلاحات جديرة بالثقة".

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أما هينكل غارسيا، مدير مكتب "ايكونوميتريكا" فقد اعتبر أن هذا الإجراء "خطة غير منطقية"، وتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مليون في المئة في نهاية 2018 في فنزويلا.

ويرى المحللون وخبراء الاقتصاد، أن برنامج الحكومة الفنزويلية لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق و"غير واقعي".

المصدر: أ ف ب