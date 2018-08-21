 
مباشر

البوليفار السيادي يثير قلق قطاع الأعمال الفنزويلي في أول يوم من طرحه

مال وأعمال

البوليفار السيادي يثير قلق قطاع الأعمال الفنزويلي في أول يوم من طرحه
AFP
أوراق نقدية من "البوليفار السيادي"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kocr

بدأ في فنزويلا اليوم تداول البوليفار السيادي، في مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة.

إقرأ المزيد
البوليفار الفنزويلي فنزويلا تلغي 5 أصفار من عملتها

وعشية انطلاق تداول البوليفار السيادي في فنزويلا، عبر مادورو على موقع "فيسبوك" عن ارتياحه لأن تداول العملة الجديدة سيعمل "بنسبة مئة في المئة".

وأضاف: "النظام المصرفي تصرّف كالأبطال"، مؤكدا على أن أوساط الأعمال ملزمة بالتقيد بالإجراءات الجديدة وإلا ستتعرض للمواجهة.

من جهته، قال كارلوس لارازابال رئيس نقابة أرباب العمل "فيديكاماراس" في مؤتمر صحفي إن هذه القرارات "ستؤدي إلى تفاقم اضطراب الاقتصاد".

وأضاف: "لا نعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطتها للإصلاحات جديرة بالثقة".

إقرأ المزيد
فنزويلا ترفع الحدّ الأدنى للأجور 60 ضعفا!

أما هينكل غارسيا، مدير مكتب "ايكونوميتريكا" فقد اعتبر أن هذا الإجراء "خطة غير منطقية"، وتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مليون في المئة في نهاية 2018 في فنزويلا.

ويرى المحللون وخبراء الاقتصاد، أن برنامج الحكومة الفنزويلية لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق و"غير واقعي".

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا