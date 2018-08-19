البنك المركزي القطري يوقع اتفاقية مع نظيره التركي لمبادلة العملات

وقع مصرف قطر المركزي اتفاقية لمبادلة العملات مع نظيره التركي، وذلك بعد أيام من تعهد الدوحة بدعم اقتصاد تركيا باستثمار 15 مليار دولار فيه.

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وأعلن مصرف قطر المركزي في بيان صدر اليوم الأحد أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى "تعزيز التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة.

وأقيم حفل التوقيع في مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة.

ووقع الاتفاقية عن جانب دولة قطر محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، وعن الجانب التركي محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية مراد تشيتينكايا.

وأوضح البنك المركزي القطري أن الاتفاقية "ستسهل التبادل التجاري بين البلدين، إذ أنها توفر السيولة وتدعم الاستقرار المالي".

وقد أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس الماضي، أن بلاده ستنفذ حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار، دعما للاقتصاد التركي المتعثر على خلفية انهيار العملة الوطنية الليرة التي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام، والعقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة.

المصدر: موقع مصرف قطر المركزي الإلكتروني + RT