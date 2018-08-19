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تراجع ملحوظ في قيمة احتياطيات الأردن الدولية

مال وأعمال

تراجع ملحوظ في قيمة احتياطيات الأردن الدولية
Reuters /Jose Luis Gonzalez
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انخفض احتياطي العملات الأجنبية في الأردن بمقدار 12.8% مقارنة مع مستواه في نهاية 2017 لتصبح قيمته في نهاية يوليو الماضي 10.68 مليار دولار.

ووفقا للأرقام التي يعلنها البنك المركزي الأردني، فقد كانت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار.

يشار إلى أن الاحتياطي العام من العملات الأجنبية في الأردن بدأ بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بسبب تباطؤ تحويلات المغتربين والتراجع في إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي في المملكة.

المصدر: "رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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