// 26.06.2018 по тикету 15478
تعليق العمل في أحد الحقول النفطية بسلطنة عمان
Reuters Christian Hartmann
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أعلنت شركة "دليل للنفط" العمانية تعليق الأعمال في أحد الحقول النفطية بسبب سوء الظروف الجوية.
وجاء في بيان للشركة أن الأمطار والعاصفة الرملية ليلة الأربعاء تسببت بانقطاع الكهرباء وتعليق كافة الأعمال.
وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ نقلت 14 مصابا من العاملين في الحقل النفطي إلى المستشفى. وأكدت الشركة أنها تتخذ جهودا لإعادة العمل إلى مجراه الطبيعي.
وتدير الشركة حقل دليل النفطي وتعمل في منطقة الامتياز 5 التي كانت تنتج 41 ألف برميل يوميا في عام 2013.
المصدر: رويترز
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