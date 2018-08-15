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الرئيس المصري يفتتح مشروعا ضخما

مال وأعمال

الرئيس المصري يفتتح مشروعا ضخما
Reuters Charles Platiau
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لتصنيع الأسمنت.

واستعرض الرئيس المصري الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، كما شهد افتتاح مصنع أسمنت ببني سويف يعتبر وأحدا من أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، وهو مجمع صناعي ضخم  يوفر 1800 فرصة عمل مباشرة، و8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، ويقع على الطريق الصحراوي الشرقي على بعد عشرة كيلومترات من بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا في جميع القطاعات.

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ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي مجمع الرخام والغرانيت الذي يقع بالقرب من نفق بياض العرب على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي يعد من أكبر مجمعات الرخام والغرانيت في الشرق الأوسط، فضلا عن تفقد مصنع حديد المصريين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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