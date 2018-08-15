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الجزائر توقع اتفاقين لتوريد الغاز لإسبانيا وإيني الإيطالية

مال وأعمال

الجزائر توقع اتفاقين لتوريد الغاز لإسبانيا وإيني الإيطالية
Reuters / Ramzi Boudina
شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك"
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قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور إن الجزائر وقعت اتفاقا مدته 9 سنوات لإمداد إسبانيا بتسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وأضاف ولد قدور، الأربعاء، أن الجزائر وقعت أيضا اتفاقا لإمداد إيني الإيطالية بثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، دون أن يفصح عن الإطار الزمني للاتفاق.

"سوناطراك" هي شركة عمومية جزائرية لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر وهي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

المصدر: رويترز

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