النفط يهبط مع تنامي المخاوف في الأسواق الناشئة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة، ما قوض آفاق نمو الطلب على الخام، لكن العقوبات الأمريكية على إيران ما زالت تشير إلى تقلص المعروض.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج "برنت"، بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، 72.57 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.3% عن الإغلاق السابق، فيما سجل خام "غرب تكساس الوسيط" 67.43 دولار للبرميل، متراجعا أيضا بنسبة 0.3%.

ورغم حالة الحذر التي سادت أسواق النفط، كانت هناك عوامل حالت دون تكبد الأسعار مزيدا من الخسائر. فقد بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات جديدة ضد إيران، ستستهدف قطاع النفط الإيراني أيضا بدءا من نوفمبر القادم.

المصدر: "رويترز"