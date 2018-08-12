تراجع الليرة يدفع لتعديل صفقة إماراتية روسية بشأن استحواذ مصرف تركي

أعلن "بنك الإمارات دبي الوطني" اليوم أنه يراقب عن كثب تطورات الوضع في تركيا، حسب "رويترز"

وامتتع أحد أكبر المصارف في الشرق الأوسط عن التعليق بخصوص ما إذا كان يعيد التفاوض على شروط استحواذه على "دينيز بنك" التركي من "سبير بنك" الروسي الحكومي في صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار أعلنت في مايو الماضي.

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وذكر بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" في مذكرة بحثية أن تراجع الليرة التركية بنسبة 37% منذ إعلان الصفقة يعطي المصرف الإماراتي فرصة لتقليص سعر الاستحواذ بما يصل إلى 27%.

وتشهد العملة الوطنية التركية في الأسابيع المقبلة حالة من الانهيار، على خلفية التصعيد من حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن وفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على تركيا.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتنحي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

المصدر: رويترز