مصر.. نائب محافظ البنك المركزي يوضح أنباء الحجز على أموال مودعين

نفى البنك المركزي المصري، أن يكون قد اتخذ قرارا أو أعطى تعليمات بالحجز على أموال المودعين لدى البنوك مقابل الضريبة العقارية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، في تصريحات للصحفيين بشرم الشيخ على هامش اجتماع جمعية البنوك المركزية الأفريقية اليوم الخميس، إنه لا توجد قرارات جديدة صدرت من قبل المركزي المصري بناء على تعليمات من المالية في هذا الخصوص.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت شائعات بشأن صدور تعليمات بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

وكانت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية، قد نشرت قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة، حيث يفرض ضريبة قدرها 2.5% من قيمة العقار أثناء عملية البيع.

المصدر: وكالات