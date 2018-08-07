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الوليد بن طلال يستوحذ على حصة في "سناب شات"

مال وأعمال

الوليد بن طلال يستوحذ على حصة في
alwaleed.com.sa
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أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال، عن إتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3% من أسهم "فئة أ" باستثمار 250 مليون دولار في شركة سناب شات "Snapchat".

ووفقا لمكتب الأمير، فقد تمت الصفقة بتاريخ 25 مايو 2018 بأجمالي تقريبي بلغ (11 دولار) للسهم والذي نتج عنه الاستحواذ على هذه النسبة من الأسهم، ما يضع الوليد بن طلال "كأحد أكبر المساهمين في شركة سناب شات".

وأوضح الوليد بن طلال دوافع الاستثمار في الشركة المذكورة قائلا إن ذلك يعتبر "امتدادا لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل (ليفت Lyft)، التجارة الإلكترونية (جي دي دوت كوم JD.com)، ومواقع التواصل الاجتماعي (توتيرTwitter)".

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وقد كشف الأمير السعودي مطلع شهر أغسطس الجاري، عن إتمام صفقة بقيمة مليار ريال سعودي (نحو 266 مليون دولار) مع شركة "ديزر" الفرنسية عن طريق المملكة القابضة ومجموعة روتانا.

ووقعت الشركة القابضة اتفاقية حصرية طويلة الأجل لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينتج عنها، بحسب الأمير السعودي، تسريع التوسع العالمي للشركة الفرنسية في المنطقة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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