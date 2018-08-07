الوليد بن طلال يستوحذ على حصة في "سناب شات"

أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال، عن إتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3% من أسهم "فئة أ" باستثمار 250 مليون دولار في شركة سناب شات "Snapchat".

ووفقا لمكتب الأمير، فقد تمت الصفقة بتاريخ 25 مايو 2018 بأجمالي تقريبي بلغ (11 دولار) للسهم والذي نتج عنه الاستحواذ على هذه النسبة من الأسهم، ما يضع الوليد بن طلال "كأحد أكبر المساهمين في شركة سناب شات".

إستثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لاتمام صفقة شراء حصة بنسبة ٢,٣٪ في شركة سناب شاتhttps://t.co/XXOgEvEB2W



I invested $250 Million to acquire 2.3% stake in @Snapchat companyhttps://t.co/bdAMGVw3DIpic.twitter.com/jBIiAfqy7t — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 7, 2018

وأوضح الوليد بن طلال دوافع الاستثمار في الشركة المذكورة قائلا إن ذلك يعتبر "امتدادا لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل (ليفت Lyft)، التجارة الإلكترونية (جي دي دوت كوم JD.com)، ومواقع التواصل الاجتماعي (توتيرTwitter)".

إقرأ المزيد

وقد كشف الأمير السعودي مطلع شهر أغسطس الجاري، عن إتمام صفقة بقيمة مليار ريال سعودي (نحو 266 مليون دولار) مع شركة "ديزر" الفرنسية عن طريق المملكة القابضة ومجموعة روتانا.

ووقعت الشركة القابضة اتفاقية حصرية طويلة الأجل لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينتج عنها، بحسب الأمير السعودي، تسريع التوسع العالمي للشركة الفرنسية في المنطقة.

المصدر: وكالات