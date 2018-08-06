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خطة مصرية لرفع إنتاج حقل "ظهر" إلى رقم قياسي خلال شهر

مال وأعمال

خطة مصرية لرفع إنتاج حقل
Reuters
حقل غاز
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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أنه من المخطط أن يتم ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر ليبلغ مليارين و750 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح الوزير المصري خلال تفقده سير العمل في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي بمحافظة بورسعيد؛ أن الشركات الوطنية المشغلة للمشروع تنفذ حاليا تجارب تشغيل وحدتين جديدتين داخل محطة معالجة الغاز وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية؛ لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة في المياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة يختبر قبل التشغيل الفعلي.

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وأكد الملا أهمية الإسراع في تنفيذ مراحل هذا المشروع القومي العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة، بما يساهم في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الحالي، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال باعتباره واحدا من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول.

واكتشفت مصر حقل ظهر العملاق عام 2015 والذي يحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

المصدر: "المصري اليوم"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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