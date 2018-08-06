مصر تدرس تقليص ساعات وأيام العمل

أعلن رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، أن الجهاز سيتقدم بمقترح لتطبيق نظام تقليص ساعات وأيام العمل في مؤسسات الدولة.

وقال المسؤول المصري: "نقترح تقليص ساعات وأيام العمل في بعض المؤسسات حفاظا على موارد الدولة ولرفع إنتاجية المؤسسات".

وأضاف أن هناك مقترحا لتقليص أيام العمل في المؤسسات التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، مثل مؤسسات الهياكل التنظيمية للدولة، وهذا التقليص سيساهم في خفض الضغط على المرافق العامة بالإضافة لإمكانية العمل من خلال المنزل أو الجهة التي يتم إعادة هيكلتها".

وأوضح أن تطبيق هذا النظام في مؤسسات مثل الشهر العقاري، سيؤدي إلى تعظيم العوائد بالإضافة إلى إعطاء المواطنين مساحة أكبر للخروج في غير أوقات الذروة.

ومن جهته، علق المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أشرف سلطان على هذا المقترح مؤكدا أن القرار مازال قيد البحث والدراسة، ولا يوجد قرار من الجهات المعنية بذلك.

يذكر أن جهاز التنظيم والإدارة، قام بإعداد مقترحات خاصة بتقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض نتائج البحث على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الشهر الجاري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية