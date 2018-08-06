الاتحاد الأوروبي يحمي شركاته من العقوبات الأمريكية على إيران

بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتفعيل نظام يحمي شركاته من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، ويتيح للشركات الأوروبية عدم الالتزام بهذه العقوبات.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته اليوم على صفحتها الرسمية في "توتير"، إن نظام حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية على طهران سيبدأ غدا الثلاثاء.

We deeply regret the re-imposition of sanctions by the US, due to the latter's withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action #JCPOA

Joint statement: https://t.co/RnuBHcHnVJ@FedericaMog@JY_LeDrian@HeikoMaas@Jeremy_Hunt — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 6, 2018

وأضافت المفوضية أن النظام يهدف لحماية الشركات الأوروبية، التي تقوم بأعمال مشروعة مع إيران من تأثير العقوبات الأمريكية عليها.

وأعربت عن أسفها لإعادة واشنطن فرض العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وجددت التزام الاتحاد بالاتفاق النووي المبرم مع طهران في منتصف 2015.

وجاءت الخطوة الأوروبية قبل ساعات من بدء سريان العقوبات الأمريكية على طهران، وسط تخوف الشركات من تأثيرات سلبية للعقوبات المرتقبة على نشاطها في إيران.

المصدر: وكالات