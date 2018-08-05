إيران تعتمد خطة اقتصادية تتضمن السماح بإدخال العملات الأجنبية دون عوائق

أعلنت السلطات الإيرانية رفع الحظر عن بيع وشراء العملة الصعبة في سوق الصرف وتخفيف قواعد التحويلات بالعملات الصعبة بهدف مواجهة نتائج الضغوط الاقتصادية المتمثلة بهبوط العملة المحلية.

وذكر مراسل RT في إيران، أن السلطات قررت رفع الحظر عن بيع وشراء الدولار وسائر العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية المرخصة لها، والسماح بإدخال العملات الأجنبية إلى البلاد دون عوائق.

وبالإضافة إلى ذلك قررت السلطات الإيرانية رفع الرسوم عن استيراد الذهب الخام، وذلك كله ضمن سياسة جديدة أعلن عنها مساء اليوم الأحد، لمواجهة الضغوط الاقتصادية والحد من ارتفاع سعر الدولار والذهب في السوق المحلية.

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من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن الظروف الاقتصادية في إيران "جيدة"، مشيرا إلى أن البلاد "لا تعاني" من أزمة اقتصادية.

وأوضح أنه "لا بأس في الظروف الحالية من تحرير السوق من أجل فتح الباب أمام مشاركة رجال الاقتصاد بشكل أوسع"، قائلا إن السوق الإيرانية ستشهد استقرارا مع تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة، حسب تعبيره.

وفي سياق آخر، أكد ناشطون تنظيم تجمع احتجاجي في العاصمة طهران ومدينة كازرون في محافظة شيراز جنوبي البلاد.

المصدر: RT